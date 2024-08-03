Париж, 3 августа, 2024, 22:29 — ИА Регнум. В Париже в неравном поединке Олимпиады французский дзюдоист Тедди Ринер победил спортсмена из Южной Кореи Ли Ён Хвана.

Сергей Корсун ИА Регнум Олимпийские игры — 2024

Разница в весе соперников составила 60 кг. Кроме того, южнокорейский представитель был на 35 см ниже ростом своего оппонента.

Встреча состоялась в рамках командного турнира. Тедди Ринеру весом более 140 кг и ростом 204 см потребовалось всего 90 секунд, чтобы одолеть Ли Ён Хвана (175 см), выступающего в категории до 81 кг. Причины такого выбора команд непонятны. Предположительно, Южная Корея планировала одолеть Францию за счёт скорости спортсмена.

Как передавало ИА Регнум, в 1/8 финала олимпийского турнира по боксу итальянка вышла на ринг против «представительницы» Алжира, которую в 2023 году отстранили от ЧМ по боксу из-за проваленного гендерного теста — Хелифа определили как мужчину. Однако Международный олимпийский комитет решил, что Хелиф может принимать участие в женских соревнованиях. Уже после первых ударов итальянка снялась с поединка. Бой продлился 46 секунд.