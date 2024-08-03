Дубай, ОАЭ, 3 августа, 2024, 21:59 — ИА Регнум. В большинстве магазинов беспошлинной торговли (Duty Free) в международном аэропорту Дубая с 1 августа начали принимать наличные рубли, сообщил ТАСС представитель компании Dubai Duty Free, отвечающей за работу магазинов беспошлинной торговли в двух аэропортах города.

Kamran Jebreili/AP/TASS

По его словам, часть магазинов, расположенных во втором терминале аэропорта, пока не принимают российскую валюту. Однако, как уточнил сотрудник одного из таких магазинов, функция оплаты товаров рублями появится в ближайшее время после урегулирования технических вопросов.

Кроме того, магазины Duty Free в аэропорту Дубая принимают к оплате карты китайской платёжной системы Union Pay, выпущенные российскими банками.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжающейся работе по ситуации с отказами зарубежных государств от операций с «Миром». По его словам, понятно, что страны опасаются первичных и вторичных санкций со стороны США, поэтому идут на такие шаги, но Москва продолжает с ними диалог для выработки алгоритмов, которые позволят полностью минимизировать риски.

26 июня первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, что, для того чтобы решить проблемы с международными переводами в условиях санкций, необходимо развивать любые, даже непопулярные способы расчётов.