В большинстве магазинов Duty Free в аэропорту Дубая начали принимать рубли
Дубай, ОАЭ, 3 августа, 2024, 21:59 — ИА Регнум. В большинстве магазинов беспошлинной торговли (Duty Free) в международном аэропорту Дубая с 1 августа начали принимать наличные рубли, сообщил ТАСС представитель компании Dubai Duty Free, отвечающей за работу магазинов беспошлинной торговли в двух аэропортах города.
По его словам, часть магазинов, расположенных во втором терминале аэропорта, пока не принимают российскую валюту. Однако, как уточнил сотрудник одного из таких магазинов, функция оплаты товаров рублями появится в ближайшее время после урегулирования технических вопросов.
Кроме того, магазины Duty Free в аэропорту Дубая принимают к оплате карты китайской платёжной системы Union Pay, выпущенные российскими банками.
Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжающейся работе по ситуации с отказами зарубежных государств от операций с «Миром». По его словам, понятно, что страны опасаются первичных и вторичных санкций со стороны США, поэтому идут на такие шаги, но Москва продолжает с ними диалог для выработки алгоритмов, которые позволят полностью минимизировать риски.
26 июня первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, что, для того чтобы решить проблемы с международными переводами в условиях санкций, необходимо развивать любые, даже непопулярные способы расчётов.