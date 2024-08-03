Саратов, 3 августа, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Первый кассационный суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и его предполагаемым сообщникам, сообщил 3 августа Артем Сарбашев, адвокат одного из фигурантов дела Андрея Палея.

РИА Новости/Максим Блинов

Фургала ранее признали виновным в организации покушения на убийства и расправах и приговорили к 22 годам лишения свободы.

«В отношении Фургала, (Андрея. — Прим. ред.) Карепова, Палея, (Марата. — Прим. ред.) Кадырова и других состоится заседание кассационной инстанции 23 августа в Первом кассационном суде в Саратове», — цитирует Сарбашева «Газета. ру».

Как передавало ИА Регнум, расследование уголовного дела в отношении участников ОПГ, созданной Фургалом, завершилось в январе 2022 года. В период 2007–2020 годов в Москве и Хабаровском крае преступная группа совершила ряд тяжких преступлений, в том числе связанных с хищением имущества и его легализацией. Общий размер ущерба составил более 3,8 млрд рублей. В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам тюрьмы за организацию двух убийств и одного покушения.

Задержание Фургала сопровождалось акциями протеста. В феврале 2024 года Хабаровский краевой суд признал созданное в поддержку экс-губернатора движение «Я/мы Сергей Фургал» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. В краевой прокуратуре отметили, что в основе данного объединения лежит экстремистская идеология, направленная на возбуждение ненависти и вражды к представителям власти, а также на разрушение правовых устоев и ценностей общества.