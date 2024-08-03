Москва, 3 августа, 2024, 21:12 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 августа призвала США ввести санкции против администрации одной из тюрем, в которых содержался вернувшийся в Россию в результате обмена Роман Селезнёв.

РИА Новости/Сергей Гунеев

Он ранее рассказал о перенесённых им в тюрьмах США издевательствах. Надзиратели подчас будили его каждые два часа, сажали в карцер и несколько раз едва не убили, отмечал Селезнёв. Состояние камер и качество питания были ужасными, добавил он.

«В этих местах (тюрьмах. — Прим. ред.) любой страны оказаться никто не мечтает. Но ведь именно Вашингтон несколько десятилетий поучает жизни абсолютно всех: доклады о правах человека в мире, заявления и санкции. Может, один раз Белый дом применит санкционный пакет к одной из американских тюрем?» — отметила Захарова в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в 2014 году агенты американских спецслужб похитили Романа Селезнёва, сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнёва, на Мальдивских островах. Россиянина доставили сначала на остров Гуам, а затем в Сиэтл. Власти США обвинили его в хищениях денег с банковских карт путём завладения их номерами и причинении ущерба в размере $170 млн. В 2017 году суды в штатах Вашингтон и Джорджия приговорили Селезнёва к 27 и 14 годам заключения.

Россия и страны Запада 2 августа провели крупнейший за последние годы обмен заключёнными. На родину вернулись восемь россиян, в аэропорту Внуково их встретил президент Владимир Путин. Он поздравил их с возвращением и поблагодарил за верность присяге.