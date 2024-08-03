Будапешт, 3 августа, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Остановку Украиной транзита нефти из России в Венгрию и Словакию координировали из Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на фестивале, организованном Колледжем Матьяша Корвина.

Иван Шилов ИА REGNUM

«События и мои переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идёт о процессе, координированном из Брюсселя», — сказал он.

Отвечая на вопрос ведущего, считает ли министр, что из Брюсселя велели Киеву запретить транзит, Сийярто ответил утвердительно.

Глава венгерского МИД также отметил, что ЕС не смог смириться с тем, что Венгрия, несмотря на всё давление, не сдаётся и продолжает свою политику, направленную на установление мира.

Как передавало ИА Регнум, 18 июля стало известно, что Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию. Главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич заявил, что прекращение поставок по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию может привести к остановке двух венгерских нефтеперерабатывающих заводов.

Сийярто уточнял, что сейчас венгерская компания MOL и российский «Лукойл» ищут юридически приемлемое решение для возобновления поставок. По его словам, блокировку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию создал не Киев, а Брюссель для шантажа стран, которые выступают за мир.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха, в свою очередь, заявлял, что действия украинских властей, заблокировавших российские нефтяные поставки в Словакию, не что иное, как экономическая война с жителями республики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия киевского режима попыткой давить на руководство и на жителей европейских стран. Поступок Киева в очередной раз показывает его полное пренебрежение к праву, законности, международно-правовыми нормам, подчеркнула она.