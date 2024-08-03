Ольгинский район, Приморский край, 3 августа, 2024, 20:40 — ИА Регнум. В Ольгинском районе Приморского края паводок смыл мост и блокировал два села, передаёт Telegram-канал «Вести Приморье».

Администрация Лазовского округа

«Мост уплыл в Ольгинском районе Приморья. Отрезаны от большой земли два села — Фурманово и Михайловка», — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, 3 августа в Ольгинском районе выпали сильные осадки. Дождь шёл всего четыре часа, однако за это время уровень воды стремительно поднялся и заблокировал проезд к указанным сёлам.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3906436" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Приморье смыло переправу

Сообщается, что восстановление транспортного сообщения специалисты организуют после спада воды. Также в ведомстве добавили, что жители отрезанных от остальной части района сёл обеспечены товарами первой необходимости, лекарственными препаратами и продуктами питания.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля на Киалимском водохранилище в результате обильных осадков прорвало дамбу. Из-за прорыва вода стала прибывать в близлежащие посёлки, где проживали до 200 человек. В Карабашском округе Челябинской области объявили режим чрезвычайной ситуации. В городе Карабаше на базе двух школ развернули пункты временного размещения.

По информации МЧС России, ближе к ночи уровень воды в реке Большой Киалим у посёлка Мухаметово поднялся на 7 см. Спасатели эвакуировали 163 человека, в том числе 21 ребёнка. Восстановление дамбы спасатели планировали начать утром 27 июля с наступлением светлого времени суток.

Позднее МЧС сообщило, что посёлок Киолим полностью освободился от воды, она вернулась в русло реки. По данным ведомства, пострадавших нет. Осуществляется мониторинг обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов, спасатели приступили к ликвидации последствий размыва на насыпном участке дамбы, добавило ведомство.