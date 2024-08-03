Бейрут, 3 августа, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Посольство России в Ливане по-прежнему рекомендует гражданам РФ отказаться от поездок в Ливан, сообщило дипломатическое представительство 3 августа.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Сообщение также размещено в Telegram-канале Министерства иностранных дел.

«Посольство вновь обращает внимание на действующие рекомендации нашим гражданам воздерживаться от поездок в Ливан в связи с наблюдающейся эскалацией военно-политической обстановки», — сказано в сообщении.

Заместитель главы департамента информации и печати МИД Андрей Настасьин ранее отмечал, что Россия выражает глубокую озабоченность в связи с возрастающей угрозой резкого обострения на Ближнем Востоке, призывает вовлеченные стороны проявлять сдержанность и рекомендует гражданам России воздерживаться от поездок в Ливан, напомнило Министерство.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 августа правительство США призвало граждан страны покинуть Ливан на любом доступном авиарейсе и сообщило о готовности помочь тем, кто не может купить билет. Гражданам, остающимся в Ливане, рекомендовали подготовить план на случай чрезвычайной ситуации.

30 июля самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде столицы Ливана — Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. По данным минздрава Ливана, погибли три человека и 85 получили ранения. По заявлению израильской армии, при ударе был ликвидирован второй по значимости командир «Хезболлы» Фуад Мохсен Шокр.

В ночь на 31 июля глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому Хании в Тегеране. Корпус стражей исламской революции возложил ответственность за это убийство на Израиль и США. Газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании.