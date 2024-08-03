Париж, 3 августа, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Французский дзюдоист Тедди Ринер, вес которого составляет около 145 кг, победил южнокорейского спортсмена Ли Ён Хвана, который оказался легче соперника на 60 кг и на 35 см ниже.

Кадр из видео

Поединок продолжался всего полторы минуты, Ринер выиграл иппоном со счётом 10:0.

Отмечается, что кореец должен был выступать в весовой категории до 81 кг, причины такого решения его команды неизвестны.

Сборная Франции вышла в полуфинал командного турнира, победив корейскую команду со счетом 4:1.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3906430" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Французский дзюдоист Ринер одолел на ОИ корейца Ли на 60 кг легче его

Как передавало ИА Регнум, 2 августа боксёрша из Китайского Тайбэя (Тайваня) Линь Юйтин, провалившая ранее гендерный тест, но допущенная к Олимпийским играм в Париже, одолела представительницу Узбекистана Ситору Турдибекову в весовой категории до 57 кг.

Днём ранее боксёрша из Италии Анджела Карини отказалась продолжать бой с «представительницей» Алжира Иманой Хелиф, также провалившей гендерный тест, на Олимпиаде. Бой продлился 46 секунд. После этого Карини бросила шлем на пол, закричав: «Это несправедливо!».

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля и продлится до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Им разрешено участвовать лишь в индивидуальных видах спорта и без любой национальной символики.