Мухоршибирский район, Бурятия, 3 августа, 2024, 19:11 — ИА Регнум. В Мухоршибирском районе Республики Бурятия перекрыто движение на участке федеральной трассы «Байкал» из-за угрозы подтопления. Об этом сообщили в МВД по региону.

Андрей Рубцов/ТАСС

«Сотрудники ОМВД России по Мухоршибирскому району дежурят в населенных пунктах, где имеется угроза подтопления в связи с прорывом дамбы. На месте происшествия задействован личный состав районного отдела полиции», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Местным жителям и экстренным службы полиция оказывает необходимую помощь. Вместе с этим сотрудники ГАИ поддерживают безопасность дорожного движения в районе.

«Перекрыто движение по федеральной автодороге Р-258 «Байкал» на участках с 556-го по 587-й километр трассы», — добавили в МВД.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля в Сегежском районе Карелии вода разрушила временную насыпь между двумя шлюзами на Беломорско-Балтийском канале. Прорыв временной перемычки произошёл на территории посёлка Надвоицы, где проживает около 6 тыс. человек, в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Челябинской области на фоне обильных осадков 26 июля прорвало дамбу на Киалимском водохранилище, подтопило посёлок Киолим. Власти приняли решение о превентивной эвакуации трёх населённых пунктов ниже по течению реки Киалим, в Карабашском округе объявили режим чрезвычайной ситуации.