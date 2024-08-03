Темрюкский район, Краснодарский край, 3 августа, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Более 50 тысяч жителей Темрюкского района Краснодарского края остались без водоснабжения из-за аварии на сетях, сообщил 3 августа оперативный штаб региона.

РИА Новости/Евгений Одиноков

Аварийные бригады уже приступили к работам, сказано в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

«Подача ресурса нарушена в Ахтанизовском, Вышестеблиевском, Запорожском, Новотаманском, Таманском, Сенном, Фонталовском сельских поселениях. В зоне отключения остаются больше 50 тысяч человек», — сказано в сообщении.

Для ликвидации аварии задействованы четыре единицы техники и четыре аварийные бригады, специалисты ведут сварочные работы, отметил оперштаб. В администрациях поселений принимают заявки на подвоз воды, необходимый для этого транспорт мобилизован, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля в Джанкое в Крыму произошло 13 прорывов сетей водоснабжения, из-за чего в городе частично ограничили подачу воды. Дежурные бригады были переведены на усиленный и круглосуточный режим работы.

21 июля в Краснодаре устранили аварию, из-за которой восемь многоквартирных домов в течение месяца на 12-15 часов в день оставались без света и воды. Мэр города Евгений Наумов сообщил, что света и воды в этих домах не было не из-за веерного ограничения электроснабжения, а из-за аварии на линии.