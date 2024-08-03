Красноярск, 3 августа, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Боец ММА Владимир Ивашкин ударил не пропустившего его автомобиль водителя в ходе дорожного конфликта в Красноярске. Об этом 3 августа сообщают «Известия» со ссылкой на самого спортсмена.

Кадр из видео

По его словам, он ехал по главной дороге, когда ему наперерез выехала Audi.

«Я по главной ехал, а он со второстепенной выезжал. Я остановился, думал, человек сейчас скажет: «Молодец, спас две машины». А он выскакивает и давай на меня: «Ты куда едешь?!» — поделился Ивашкин с изданием подробностями инцидента.

После словесной перепалки между мужчинами произошла драка, которая попала на видео. На кадрах видно, как автомобиль, в котором ехал Ивашкин, останавливается на круговой развязке, после чего к нему подбегает другой автомобилист. Мужчины начинают ругаться, после чего Ивашкин наносит несколько ударов оппоненту и сбивает его с ног.

Как передавало ИА Регнум, в феврале три человека получили травмы на Плющихе в центре Москвы в результате перестрелки, которая произошла в ходе дорожного конфликта. В автомобиль семейной пары врезался Lexus — водитель ошибся при перестроении. В ходе разбирательств и оформления ДТП обе стороны (четыре человека) применили имеющееся при себе травматическое оружие, причинив друг другу ранения. В результате три человека пострадали, один доставлен в отдел полиции.