Бейрут, 3 августа, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Правительство США призывает американских граждан покинуть Ливан на любом доступном авиарейсе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства США в Бейруте.

РИА Новости/Антон Денисов

«Мы рекомендуем тем, кто хочет вылететь из Ливана, забронировать любой доступный билет, даже если этот рейс не отправляется сразу или не следует по их первому маршруту. Граждане США, у которых нет средств для возвращения в Соединённые Штаты, могут обратиться в посольство за финансовой помощью в виде кредитов на репатриацию», — говорится в заявлении.

Вместе с этим диппредставительство рекомендовало американцам, которые не собираются покидать Ливан, подготовить план действий в случае чрезвычайной ситуации.

Как передавало ИА Регнум, в связи с растущей эскалацией на Ближнем Востоке авианосная ударная группа USS Theodore Roosevelt в регионе будет заменена группой USS Abraham Lincoln.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил 2 августа, что США готовы перебросить в Израиль дополнительные военные силы на фоне угроз Ирана отомстить за гибель политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в результате воздушной атаки.

Ранее NYT сообщила со ссылкой на осведомлённые источники, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании.

В свою очередь главнокомандующий ВС Ирана генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави заявил, что Израиль «получит пощёчину» в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС.

Министрам правительства Израиля и другим высокопоставленным чиновникам страны выдали спутниковые телефоны на случай масштабной атаки со стороны Ирана и его союзников. Генеральный директор министерства главы правительства Израиля Йоси Шелли провёл совещание с министрами, в ходе которого было принято решение не паниковать, но готовиться к худшему.