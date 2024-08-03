Москва, 3 августа, 2024, 18:59 — ИА Регнум. YouTube перестал воспроизводить видео высокого качества почти во всех браузерах в России, сообщила 3 августа «Лента. Ру».

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

По этой информации, нарушения зафиксированы в браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser, а воспроизводят видео в формате Full HD только «Яндекс Браузер» и десктоп-версия Safari.

По другим данным, с компьютеров видеоролики продолжают воспроизводиться в высоком качестве. В «Яндекс Браузере», Google Chrome, Safari сбоев не наблюдается, передает «РИА Новости».

При этом некоторые пользователи сообщают, что в части стационарных устройств видео воспроизводится, а на других устройствах (у тех же пользователей) — нет.

Как передавало ИА Регнум, по данным профильных сервисов, 1 августа число жалоб жителей России на проблемы в работе YouTube значительно увеличилось. На портале «Сбой.рф» отмечалось, что трудности могут быть временными и что их источником может быть авария или технический сбой.

Роскомнадзор ранее заявлял, что многочисленные нарушения законодательства РФ, неуважение к России и её гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У властей есть достаточно инструментов «для мотивации» этой компании в сложившейся ситуации, право их использования Роскомнадзор оставляет за собой, отмечалось в заявлении.

Работа видеохостинга YouTube в России в скором времени замедлится до 70%, предупреждал 26 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн. Это произойдёт из-за того, что российские дата-центры, сотрудничающие с платформой Google (владельцем YouTube), планируют в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым» схемам, уточнил он.

YouTube не является нейтральной интернет-платформой, которая ориентируется на интересы своей аудитории, видеохостинг отрабатывает политические установки властей США, заявил 31 июля заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин. Администрация YouTube продолжает игнорировать законные требования Роскомнадзора об удалении экстремистских материалов, добавил он.

У России есть немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouТube, заявила 2 августа официальный представитель МИД Мария Захарова. В ситуации систематического нарушения видеохостингом российских законов и пренебрежения правами аудитории из РФ Россия вправе воспользоваться соответствующими юридическими инструментами, отметила она.