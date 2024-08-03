Нью-Йорк, США, 3 августа, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Ответ Ирана на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте будет быстрым и жёстким, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на иранского дипломата, знакомого с внутренними обсуждениями.

TASS /Middle East Images/ABACA

«Израиль перешёл все красные линии. Наш ответ будет быстрым и жёстким», — сказал дипломат.

По его словам, попытки различных стран убедить Тегеран не обострять ситуацию будут бесплодными.

По данным WSJ, неназванные арабские источники передали предупреждения Ирану от имени Израиля и США о том, что еврейское государство готово начать войну, если «Хезболла» и Иран ответят слишком агрессивно. На что иранские чиновники ответили, что понимают риск эскалации, но власти страны находятся под внутренним давлением со стороны сторонников жёсткой линии, требующих ответа.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. По данным минздрава Ливана, погибли три человека и 85 получили ранения. Позднее стало известно, что после ракетного удара израильской армии обнаружено тело командира «Хезболлы» Фуада Шукра.

В ночь на 31 июля 61-летний глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что атака была согласована с Вашингтоном.

Кремль и российский МИД решительно осудили атаку на Ханию. По словам замглавы министерства Михаила Богданова, совершено политическое убийство, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости в регионе.