Лондон, 3 августа, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Число фигурантов дела о поджоге связанного с Украиной склада на востоке Лондона увеличилось до семи, ещё двум мужчинам были предъявлены обвинения, говорится в сообщении, опубликованном 3 августа на сайте полиции Лондона.

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«Ещё двум людям были предъявлены обвинения в связи с расследованием предполагаемых нарушений закона о национальной безопасности», — говорится в релизе.

Новыми фигурантами дела стали 22-летний Джаким Баррингтон Роуз и 19-летний Угниус Асмена. Им вменяют поджог при отягчающих обстоятельствах. Помимо этого, Роузу также выдвинули обвинения по двум пунктам хранения оружия с целью нападения.

Рассмотрение дела по существу начнется в июне 2025 года в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли, уточняется в сообщении лондонской полиции.

Инцидент в столице Великобритании произошёл в марте. Официальной информации о том, что хранилось на складе, нет. Газета The Daily Telegraph информировала ранее, что по адресу, где произошёл пожар, действовали украинские компании по доставке посылок Oddisey и Meest UK.

В апреле пятерым мужчинам предъявили обвинения по делу о преступлении против нацбезопасности. Так, двоих фигурантов заподозрили в участии во враждебной деятельности в пользу России и контактировании с иностранными разведслужбами.

В конце апреля британский МИД вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина из-за якобы «враждебной деятельности» России. В этот же день МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России. Кроме того, британское министерство объявило о введении новых ограничений при получении гражданами РФ дипломатических виз и объявило, что снимает дипломатический статус с ряда принадлежащих России объектов недвижимости.

Российский дипломат, в свою очередь, указал внешнеполитическому ведомству Британии на абсурдный и заведомо безосновательный характер обвинений Лондона в причастности РФ к одному из криминальных эпизодов в стране. А официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на это решение Лондона.