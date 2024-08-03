Москва, 3 августа, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил дело в отношении мужчины, который после своего задержания, в наручниках, ударил одного из правоохранителей, сообщило управление СК по Москве 3 августа.

Кадр из видео

На опубликованных управлением кадрах видно, что мужчина, на которого только что надели наручники, высказывает правоохранителю своё недовольство, а потом наносит удар головой, стараясь попасть в лицо.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сказано в сообщении в Telegram-канале управления.

Инцидент произошёл 3 августа в Южном Бутово. Мужчина не желал быть привлечённым к административной ответственности и отказывался выполнять законные требования сотрудника полиции, сообщил СК. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сказано также в сообщении.

По указанной статье подозреваемому грозит штраф, арест либо лишение свободы на срок до пяти лет.

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