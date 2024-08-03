Москва, 3 августа, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Мужчина разбил молотком стёкла несколько автомобилей во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщает 3 августа РЕН ТВ.

кадр из видео

По данным телеканала, инцидент произошёл рано утром 3 августа во дворе дома на улице Яблочкова. На кадрах, оказавшихся в распоряжении РЕН ТВ, видно, как мужчина усердно бьёт молотком сначала по одной машине, затем — по другой, а потом и вовсе убегает, нервно оглядываясь по сторонам.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3906413" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мужчина с молотком бьёт машины в Москве

В правоохранительных органах «РИА Новости» уточнили, что мужчина разбил молотком стёкла порядка 10 машин в состоянии алкогольного опьянения.

Мотивы его поступка неизвестны.

Как передавало ИА Регнум, в июне в центре Севастополя полностью раздетый мужчина напал на двух пенсионерок и начал избивать их ногами. На место прибыли сотрудники ППС и задержали 34-летнего агрессора, находившегося в неадекватном состоянии.

В мае участница третьего сезона шоу «Пацанки» Александра Петрова избила молотком шумного соседа в Санкт-Петербурге. Участницу реалити-шоу не устраивал шум, который создавала собравшаяся у подъезда дома компания. Предварительно, между одним из мужчин и Петровой завязался конфликт. Девушка выбежала из подъезда и набросилась на соседа, нанося удары. Несколько из них пришлись по голове и спине.