Киев, 3 августа, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Украинским мужчинам следует уведомлять территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) о заключении брака и рождении детей, заявила офицер сектора мобилизационной и оборонной работы Киевского городского военкомата Лариса Козак. Об этом сообщает 3 августа украинское издание «Страна».

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Она пояснила, что гражданин должен в течение семи дней лично уведомить ТЦК о том, что его данные изменились. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы. Требование распространяется и на семейные обстоятельства.

«Нарушение этого срока может повлечь за собой штраф», — отмечает издание.

По словам Козак, пока невозможно подать эти сведения через интернет. Но наказания не будет в случае, если информация, указывающая на изменение этих данных, поступит в единый реестр военнообязанных из других реестров, отметила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ, вступивший в силу с 18 мая, предусматривает более суровые наказания за уклонение от воинской службы. В частности, теперь разрешено заочное вручение повестки в военкомат, а мужчины призывного возраста обязаны постоянно носить при себе военный билет.