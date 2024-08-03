Москва, 3 августа, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Федерация бокса России держит на контроле ситуацию с боксёром Дмитрием Двали, получившим травму глаза во время драки в Феодосии. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале федерации.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Федерация бокса России держит на контроле ситуацию с Дмитрием Двали. В настоящее время Дмитрий проходит лечение и находится под контролем врачей. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по факту произошедшего», — говорится в заявлении.

Там отметили, что Дмитрию оказывается максимальная поддержка и содействие со стороны боксёрского сообщества. В свою очередь сам Двали благодарит всех за поддержку, отметили в федерации.

Как передавало ИА Регнум, Двали получил серьёзную травму глаза в Феодосии, защищая подростка от избивавших того мужчин.

По его словам, он приехал в Крым вместе с братом и другом на мастер-класс для юных боксёров. 28 июля, возвращаясь после пробежки в отель, они услышали крики. После драки спортсмена и его друга экстренно доставили в московскую больницу. Двали получил перелом орбитальной кости. По словам врачей, если удастся сохранить глаз, видеть им он почти не сможет — только образы и различать день-ночь. А другу сломали руку, его прооперировали и поставили спицу. Боксёр допустил, что профессиональную карьеру, вероятно, ему придётся прекратить.

Следственный комитет Крыма и Севастополя информировал, что устанавливаются все обстоятельства драки в Феодосии, было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК («Хулиганство»), задержаны два местных жителя.