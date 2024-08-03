Светлогорск, Калининградская область, 3 августа, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 32 детей в лагере «Огонёк» в Светлогорске Калининградской области, сообщило 3 августа управление СК по региону.

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Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сказано в сообщении в Telegram-канале управления.

«По предварительным данным, в период с 27 июля по 3 августа текущего года в результате ненадлежащей организации питания 32 несовершеннолетних, пребывающих в лагере, возрастом от 10 до 16 лет, заболели острой кишечной инфекцией», — отметила пресс-служба СК.

Пятеро детей были госпитализированы. Остальным пострадавшим необходимая медицинская помощь была оказана на месте. В лагере работают следователи, они детально установят все обстоятельства ЧП, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, управление Роспотребнадзора по Калининградской области ранее сообщило, что по факту отравления в детском лагере проводится эпидемиологическое расследование, а также противоэпидемические мероприятия. Сотрудники службы взяли пробы воды, продуктов питания, готовой пищевой продукции, обследовали сотрудников и заболевших детей.

Были выявлены нарушения норм противоэпидемического режима, отмечалось в сообщении. Работники лагеря вовремя не изолировали первых заболевших, заявил Роспотребнадзор. Служба приняла решение о досрочном приостановлении смены в лагере.

21 июля СК возбудил уголовное дело по факту заражения детей кишечной инфекцией в железнодорожном санатории в Кузбассе. Группа детей обратилась к врачам с жалобами на недомогание. Прокуратура начала проверку. Всего было зарегистрировано 35 случаев заражения.