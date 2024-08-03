Посёлок городского типа Кавалерово, Приморский край, 3 августа, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Три человека пропали в Приморском крае во время сплава на сапбордах, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Юрий Смитюк/ТАСС

По информации ведомства, 3 августа группа из троих взрослых и подростка сплавлялась на сапбордах по Цинковому озеру близ посёлка Хрустальный. Сапбордисты попали в шлюзовую систему сброса воды, в результате взрослые пропали без вести.

Девочку 2012 года рождения в тяжёлом состоянии доставили в центральную районную больницу в посёлке Кавалерово. Пропавших ищут спасатели.

По факту исчезновения людей организована проверка, добавили в прокуратуре.

Глава МЧС Александр Куренков ранее сообщил, что в июне и июле в России утонули 1173 человека, в том числе 275 детей. Из воды удалось спасти около 500 человек, включая 125 детей. Трагедии, отметил он, зачастую происходят в местах стихийного купания, где нет спасателей, дно не очищено от мусора, а его рельеф неизвестен.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля в Туапсинском районе Краснодарского края унесло в море трёх туристок на сапбордах. Одна из пропавших смогла самостоятельно вернуться на берег, вторую нашли в 400 метрах от береговой линии, а третья пропала. Тело туристки нашли только 19 июля.