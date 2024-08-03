Прага, 3 августа, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Ряд балканских стран отказывается передавать Праге боеприпасы, которые позже поставят Украине, сообщает чешское издание iDNES.

Global Look Press/Aimee Dilger/Keystone Press Agency

«В силовом сообществе ходят слухи, что некоторые страны не хотят продавать боеприпасы Чехии и чешским оружейным компаниям, поскольку знают, что они немедленно пойдут на Украину. Якобы это, например, некоторые балканские государства», — говорится в публикации.

Сообщается, что из-за предполагаемой маржи оборонных компаний инициативу о закупках вооружений для ВСУ в Чехии раскритиковали. Глава оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш написал министру обороны Чешской Республики Яне Черноховой с обращением по тому поводу, что закупки боеприпасов ведутся непрозрачно.

Какие именно страны Балканского полуострова отказываются от торговли, в материале издания не раскрывается.

31 июля Чехия и Германия подписали соглашение о передаче Праге 14 танков Leopard и одного танка Buffel 3 в качестве компенсации за поставки вооружений Украине. Первые поставки этих танков запланированы на конец 2024 года, следующие партии будут поставлены республике к началу 2026 года.

Президент Чехии Пётр Павел 13 июля заявил, что Украина до конца лета в рамках чешской инициативы получит 100 тысяч боеприпасов. Прага может собрать около полумиллиона боеприпасов калибра 155 миллиметров и порядка 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра при условии финансирования со стороны США, Германии и других союзников.