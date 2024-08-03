Москва, 3 августа, 2024, 17:09 — ИА Регнум. В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках» открыли детскую строительную площадку «Сам себе строитель». Об этом сообщает официальный сайт правительства и мэра столицы.

Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На территории форума в спорткомплексе «Лужники» появилась тематическая детская площадка с восьмиметровым строительным краном. Она оснащена горками, верёвочной паутиной, батутом, скалодромом и другими развлечениями. Помимо этого, на ней для детей подготовили развивающую программу. Родители могут оставить их на площадке с вожатыми. Вожатые расскажут ребятам о градостроительной отрасли, а также помогут погрузиться в процесс возведения зданий.

Для детей проведут игру «Стройплощадка». В ходе неё желающие смогут попробовать себя в роли строителя. Они сами возведут крупные объекты и придумают сценарий для их использования. Также на площадке будут проходить различные мастер-классы. В них смогут поучаствовать абсолютно все гости — от малышей до их бабушек и дедушек.

Как сообщало ИА Регнум, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит с 1 по 8 августа. В ходе него в столице демонстрируют достижения в московской промышленности, здравоохранении, креативных индустриях и других сферах, а также проводят различные мероприятия, в том числе лекции и мастер-классы.