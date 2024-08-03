Брюссель, 3 августа, 2024, 16:55 — ИА Регнум. После понижения кредитного рейтинга Украины Евросоюзу грозят катастрофические издержки, заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани.

Иван Шилов ИА Регнум

«Европейцы осознают, что колоссальная помощь, предоставленная Украине в виде займов, никогда не будет выплачена обратно. Финансовые издержки будут катастрофическими», — написал парламентарий в соцсети X (бывший Twitter).

Как передавало ИА Регнум, международное агентство Standard & Poor’s (S&P) понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочный дефолт».

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Киев будет вынужден просить Запад об увеличении финансовой поддержки после понижения кредитного рейтинга Украины.

Политик отметил, что понижение рейтинга может стать одним из поводов прекратить финансовую помощь киевскому режиму и начать переговоры с Москвой.