Москва, 3 августа, 2024, 17:17 — ИА Регнум. В Академическом районе Москвы появится жилой квартал с общественно-деловой инфраструктурой. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

РИА Новости/Сергей Пятаков

Он отметил, что жилой квартал появится в Академическом районе по программе комплексного развития территорий (КРТ), в результате реорганизации неэффективно используемого участка района.

«На участке площадью 2,01 гектара на юго-западе столицы планируется построить современный жилой квартал, где появится 60 тысяч квадратных метров различной недвижимости», — рассказал Ефимов, добавив, что по итогам реорганизации будет создано более 800 рабочих мест.

В свою очередь, министр правительства Москвы и руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на участке планируют возвести жилые дома площадью 36 тыс. квадратных метров. Помимо этого, инфраструктура нового микрорайона будет дополнена общественно-деловыми объектами площадью 24 тыс. квадратных метров, в том числе офисами, магазинами, отделениями банков, кафе и ресторанами. Там же планируют построить и гостиницу на 135 номеров.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская рассказала, что на проспекте 40 лет Октября в районе Люблино возведут жилой комплекс по программе реновации. Общая площадь его корпусов будет более 12 тыс. квадратных метров.