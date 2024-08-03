Лондон, 3 августа, 2024, 16:40 — ИА Регнум. В Великобритании инженеры атомных подводных лодок используют программы обеспечения (ПО), которые разработали в России и Белоруссии, сообщает газета Telegraph со ссылкой на документы британского министерства обороны.

DPA/TASS

«Британские инженеры атомных подводных лодок используют программное обеспечение, разработанное в России и Белоруссии, что противоречит правилам министерства обороны», — говорится в публикации.

В материале газеты сказано, что создавать ПО должны имеющие допуск к секретной информации сотрудники из Великобритании, но эту задачу частично передали специалистам из Сибири и Минска. Telegraph пишет, что военное ведомство посчитало это серьёзной угрозой обороне Великобритании, поэтому летом 2022 года начало расследование, которое завершилось в феврале 2023 года.

В результате расследования выяснилось, что топ-менеджеры производства подлодок поручили британскому разработчику скомпилировать программное обеспечение, которое было написано белорусскими программистами. Предполагалось, что таким образом ПО будет выглядеть так, словно весь код написали специалисты из Великобритании.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня в Министерстве обороны России сообщили, что на Кубу с неофициальным визитом прибыл отряд кораблей Северного флота, в который вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

1 июня подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» во время учений отработали применение высокоточного ракетного оружия в Атлантике. 17 июня российская корабельная ударная группа покинула Гавану.