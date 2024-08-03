Москва, 3 августа, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Бразильский футболист Маркиньос перешёл в московский «Спартак» из венгерского «Ференцвароша», сообщила 3 августа пресс-служба клуба.

ФК Спартак

«Красно-белые» согласовали с венгерским «Ференцварошем» условия перехода в наш клуб атакующего полузащитника Маркиньоса», — говорится в сообщении.

24-летний атакующий полузащитник подписал со «Спартаком» трёхлетний контракт, он будет выходить на поле под восьмым номером. В клубе отметили, что Маркиньос присоединится к тренировкам в ближайшее время.

Футболист обошёлся «Спартаку» в 5 млн евро, его зарплата составит 1,2 млн евро в год, сообщало издание sports.ru.

Маркиньос, настоящее имя которого Жозе Маркос Коста Мартинс, начал клубную карьеру в 2017 году в составе «Атлетико Минейро», затем играл в «Шапекоенсе» и болгарском «Ботеве». В начале 2022 года он перешёл в «Ференцварош».

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа нападающий сборной России по футболу Фёдор Чалов объявил, что покидает московский ЦСКА и переходит в греческий клуб ПАОК. Контракт подписан сроком на три года. По предположениям спортивных СМИ, сумма трансфера составила около 3 млн евро.