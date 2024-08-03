Березовский район, Красноярский край, 3 августа, 2024, 16:18 — ИА Регнум. В Берёзовском районе Красноярского края в ДТП с автобусом пострадали 25 человек, сообщили в минздраве региона.

МВД Красноярского края

По данным краевого МВД, ДТП произошло на 13-м км автодороги Маганск — Береть — Урман.

«47-летний водитель, не пристёгнутый ремнём безопасности, управлял автобусом «Ютонг», допустил съезд и опрокидывание в правый по ходу движения кювет» — говорится в Telegram-канале ведомства.

На момент аварии внутри автобуса находились 30 пассажиров. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля в Краснодарском крае автобус опрокинулся в кювет.

Отмечается, что ДТП произошло в районе станицы Северской на автодороге Краснодар — Верхнебаканский. В салоне автобуса, который следовал рейсом Ростов-на-Дону — Геленджик, находились 32 пассажира и водитель.

За медицинской помощью обратились 15 человек, из которых девять, в том числе четверо детей, госпитализированы.