Москва, 3 августа, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Водитель, в машине которого обнаружили тигрёнка в специальной сумке, рассказал сотрудникам полиции, что животное он нашёл на улице несколько дней назад. Кадры с допроса «хозяина» детёныша хищника опубликовала в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России генерал-майор полиции Ирина Волк.

Кадр из видео

«Как сообщил водитель, животное он нашёл на улице несколько дней назад», — написала Волк в публикации, отметив, что документов на тигрёнка у владельца не было.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3906386" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В салоне иномарки полицейские обнаружили на заднем пассажирском сиденье тигренка в специальной переноске

Она добавила, что малыш был обнаружен во время патрулирования сотрудниками Госавтоинспекции Восточного административного округа Москвы. Автомобиль остановили на Большой Семёновской улице. На его заднем сиденье располагалась специальная переноска, в которой находился молодой тигр.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа в Москве нашли тигрёнка, которого перевозили в сумке-переноске по столице. Изначально животное было замечено жителями района Раменки в продуктовом магазине. Они отправили сигнал в Межрайонную природоохранную прокуратуру города.