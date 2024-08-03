В Москве водитель рассказал полицейским, что нашёл на улице тигрёнка
Москва, 3 августа, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Водитель, в машине которого обнаружили тигрёнка в специальной сумке, рассказал сотрудникам полиции, что животное он нашёл на улице несколько дней назад. Кадры с допроса «хозяина» детёныша хищника опубликовала в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России генерал-майор полиции Ирина Волк.
«Как сообщил водитель, животное он нашёл на улице несколько дней назад», — написала Волк в публикации, отметив, что документов на тигрёнка у владельца не было.
Она добавила, что малыш был обнаружен во время патрулирования сотрудниками Госавтоинспекции Восточного административного округа Москвы. Автомобиль остановили на Большой Семёновской улице. На его заднем сиденье располагалась специальная переноска, в которой находился молодой тигр.
Как сообщало ИА Регнум, 3 августа в Москве нашли тигрёнка, которого перевозили в сумке-переноске по столице. Изначально животное было замечено жителями района Раменки в продуктовом магазине. Они отправили сигнал в Межрайонную природоохранную прокуратуру города.