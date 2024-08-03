Москва, 3 августа, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Двух сотрудников Южного главного управления Центрального банка России (ЦБ РФ) задержали по подозрению в краже почти 10 млн рублей, передаёт «Газета.Ru».

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

По данным следствия, 36-летний Андрей Тишенский и 49-летний Сергей Процко работали инженерами Южного главного управления ЦБ. Сообщается, что мужчины, действуя в сговоре с другими лицами, похитили почти 2 тыс. пятитысячных ветхих купюр, подлежащих уничтожению (9 770 000 рублей).

О времени совершения кражи в материалах следствия не сообщается, пропажа средств была обнаружена в июле. Также во время обыска у задержанных инженеров нашли старые денежные купюры на сумму более 100 млн рублей, уточняется в публикации.

Известно, что на данный момент в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража, совершенная группой лиц в особо крупном размере»).

Ранее ИА Регнум сообщало, что следователи Следственного департамента МВД России возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из бюджета РФ при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны.

В 2019–2022 годах фигуранты и сотрудники АО «Военторг» вместе с соучастниками, находясь в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае и в ряде других российских регионов, вступили в преступный сговор с целью хищения средств Минобороны. Сообщники обеспечили заключение госконтрактов на поставку «армейских несессеров» на сумму примерно 625 млн рублей. Цена была завышена на более чем 400 млн.