Париж, 3 августа, 2024, 16:00 — ИА Регнум. С учётом сопутствующих расходов власти Франции потратили на организацию Олимпиады в Париже 11 млрд евро, сообщил 3 августа «Коммерсантъ».

Виктор Иванов/ТАСС

На момент подачи заявки на проведение Игр показатель составлял 6,2 млрд евро, позднее он увеличился до 9 млрд, но затем появились и дополнительные расходы, в том числе на очистку Сены и организацию церемонии открытия, сказано в материале.

Аналогичным образом росли и расходы на проведение всех Олимпиад начиная с 2016 года (Игры в Рио-де-Жанейро), отметили авторы.

По данным экономистов бизнес-школы Оксфордского университета, в абсолютном выражении Олимпиада в Париже оказалась дешевле трёх предыдущих летних Игр, расходы на ОИ во Франции сопоставимы с расходами на Олимпиаду 2008 года в Пекине, добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля соревнования по триатлону на Олимпийских играх перенесли в связи с низким качеством воды реки Сены. До этого был отменён и тренировочный заплыв триатлонистов.

1 июня стало известно, что в связи с неисправностью систем на насосной станции около 50 млн литров сточных вод попали в Сену. При этом ранее сообщалось, что стоимость работ по очистке реки составила около 1,5 млрд евро.

Состоявшееся 26 июля открытие Олимпиады, и особенно один из эпизодов церемонии — пародия трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, подверглись критике по всему миру. В частности, американский предприниматель Илон Маск эту сцену назвал вопиющим неуважением к христианам, а кандидат в президенты США Дональд Трамп — позором. Президент России Владимир Путин не смотрел церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, «и слава богу», заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Бюджет Олимпийских игр достиг, по некоторым оценкам, 11 млрд евро, при этом значительная часть обещаний, которые власти Франции давали жителям и будущим зрителям ОИ, так и не была выполнена, отмечала ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Олеся Орленко.