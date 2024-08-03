Париж, 3 августа, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Американская гимнастка и олимпийская чемпионка Симона Байлз процитировала экс-президента США Дональда Трампа после того, как завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Париже.

Zuma/TASS Симона Байлз

Американская певица Рики Давила назвала Байлз «величайшей спортсменской всех времён» после того, как гимнастка одержала победу в многоборье.

«Я люблю свою чёрную работу», — ответила Байлз Давиле.

27 июня во время дебатов с президентом США Джо Байденом Трамп заявил, что иммигранты, находящиеся в США, занимаются «чёрной работой».

Как передавало ИА Регнум, турецкий стрелок Юсуф Дикеч обрёл популярность в Сети после того, как выступил на Олимпийских играх в Париже без специальной экипировки и завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в смешанных парах.

Фото 51-летнего спортсмена, где он, в отличие от остальных участников, которые пользовались специальными линзами и шумоподавляющими наушниками, стреляет в расслабленной позе, держа руку в кармане, стало популярным среди интернет-пользователей. Пост о нём собрал более 235 тыс. лайков на Reddit.