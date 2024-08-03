Москва, 3 августа, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Более 90 женщин работают машинистами и помощниками машиниста в московском метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Он отметил, что на данный момент женщины-машинисты управляют поездами на Филёвской и Некрасовской линиях.

«Сегодня треть коллектива Московского метрополитена составляют женщины. С 2021 года женщины-машинисты работают на Филёвской линии, а год назад они начали перевозить пассажиров Некрасовской — здесь современными составами управляют около 20 женщин», — рассказал он.

Ликсутов добавил, что в столичном метрополитене женщины занимают абсолютно разные должности: от монтёра пути до машиниста электропоезда. Созданные для них комфортные условия труда позволяют им успешно строить свою карьеру в метрополитене.

Женщины всегда работали в метрополитене столицы. В начале Великой Отечественной войны там работали целые женские колонны, ими управляли машинисты-инструкторы. В середине 1980-х вышло постановление высшего органа профессиональных союзов, которое запретило женщинам работать по этой специальности в связи с тяжёлыми условиями труда.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января 2021 года на Филёвской линии Московского метрополитена начал перевозить пассажиров первый поезд под управлением женщины-машиниста.