Николаев, Украина, 3 августа, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Удары нанесены по расположению украинских войск и артиллерии в городе Покрове Днепропетровской области, сообщил 3 августа в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Telegram/Минобороны России

По информации подполья, серия прилётов зафиксирована в районе сёл Чертомлык и Покровское к югу от Покрова. Одним из ударов поражено место расположения ВСУ, оборудованное на одном из заводов.

«Второй был по артиллерийской системе, в рамках контрартиллерийской борьбы. Взлетела и сама система, и обслуга, и около 20 снарядов, которые подготовили к стрельбе», — написал Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа Лебедев информировал об уничтожении под Харьковом пусковой установки ВСУ, из которой обстреливали мирное население Белгородской области. Он уточнил, что ВС РФ уничтожили установку контрбатарейным огнём.

Кроме того, российские военные нанесли два удара по аэропорту в Сумах, где проходили обучение пилоты FPV-дронов, а подполье сорвало переброску войск и техники ВСУ под Черниговом, сообщил Лебедев.