Краснодар, 3 августа, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Правоохранительные органы в ходе проверок обнаружили на банковских счетах у замначальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко 250 млн рублей, а в собственности — свыше 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю

«Симоненко и члены его семьи имеют на банковских счетах 250 млн рублей, у них в собственности свыше 50 объектов недвижимости, включая как жилые помещения, так и офисы», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Кроме того, по данным собеседника агентства, у Симоненко и его родственников нашли более 20 автомобилей, среди которых машины премиум-класса Zeekr, Lixiang L9, BMW X5, BMW X6.

Уточняется, что на все это имущество наложен обеспечительный арест.

Как передавало ИА Регнум, Симоненко был задержан на рабочем месте 31 июля по подозрению в тяжких преступлениях. Генеральная прокуратура РФ подала иск об изъятии имущества полковника, а также членов его семьи. Кроме того, Генпрокуратура в середине июля выставила в адрес руководства МЧС требование уволить Симоненко по отрицательным мотивам, но вплоть до своего задержания он оставался на службе.

В отношении 56-летнего полковника возбуждено уголовное дело. Официальных версий обвинения от правоохранителей пока нет. Представитель силовых структур заявил, что по Симоненко шла проверка не только в причастности к коррупции, но и к покушению на убийство и поджогам.

Судебное заседание об изъятии имущества назначено на 5 августа.