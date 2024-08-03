Феодосия, Крым, 3 августа, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали получил серьёзную травму глаза в Феодосии, защищая подростка от избивавших того мужчин. О случившемся он рассказал RT.

Алексей Филиппов/РИА Новости Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали

По его словам, он приехал в Крым вместе с братом и другом на мастер-класс для юных боксёров. 28 июля, возвращаясь после пробежки в отель, они услышали крики.

«Пошли на них и увидели, что большая толпа избивает парня. Их было примерно человек 15. Мы не могли пройти мимо», — сообщил боксёр.

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После драки спортсмена и его друга экстренно доставили в московскую больницу. Двали получил перелом орбитальной кости. По словам врачей, если удастся сохранить глаз, видеть им он почти не сможет — только образы и различать день-ночь. А другу сломали руку, его прооперировали и поставили спицу.

Боксёр допустил, что профессиональную карьеру, вероятно, ему придётся прекратить.

Следственный комитет Крыма и Севастополя информировал в своём Telegram-канале, что устанавливаются все обстоятельства драки в Феодосии, было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК («Хулиганство»), задержаны два местных жителя.

Как передавало ИА Регнум, в июле в Челябинске двое юношей в ходе драки между двумя группами подростков жестко избили сверстника и украли у него телефон. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили очевидцев. Выяснилось, что между двумя компаниями подростков произошёл конфликт. Подозреваемого сотрудники полиции задержали по горячим следам. Им оказался 19-летний местный житель. Похищенный телефон он уже успел сбыть случайному прохожему.

Также в июле на 32-м км трассы недалеко от села Ям в Московской области неизвестные избили мужчину и увезли на автомобиле. Прибывшие сотрудники полиции установили пятерых граждан в возрасте от 19 до 32 лет. При задержании они отказались выполнить законные требования и оказали активное сопротивление. Стражам порядка пришлось произвести предупредительные выстрелы в воздух. Злоумышленников задержали и доставили в территориальный отдел.