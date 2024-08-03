Калининград, 3 августа, 2024, 15:04 — ИА Регнум. В Калининградской области у 32 детей в лагере выявили острую кишечную инфекцию. Об этом сообщил Роспотребнадзор по региону.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Управление Роспотребнадзора незамедлительно с 02.08.2024 приступило к эпидемиологическому расследованию и проведению противоэпидемических мероприятий по факту групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в детском лагере «Огонёк» города Светлогорска. Общее количество пострадавших — 32 человека. Госпитализированы пять человек», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники Роспотребнадзора для установления причин заболевания взяли пробы воды, продуктов питания, готовой пищевой продукции, также были обследованы сотрудники и заболевшие дети.

В рамках расследования были выявлены нарушения норм противоэпидемического режима. Как уточняет ведомство, работники лагеря вовремя не изолировали первых заболевших из коллектива.

Кроме того, было принято решение о досрочном приостановлении смены в лагере.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля следователи возбудили уголовное дело по факту заражения детей кишечной инфекцией на отдыхе в железнодорожном санатории в Кузбассе. Доклад о ходе расследования дела и его результатах предоставят председателю СК России Александру Бастрыкину.

Перед этим в санатории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области группа детей обратилась к врачам с жалобами на недомогание.