Вашингтон, 3 августа, 2024, 14:53 — ИА Регнум. На американской авиационной военной базе Форт-Карсон в Колорадо буря повредила вертолёты, сообщили в армейской пресс-службе.

Sgt. William Griffen/Zuma/TASS

Отмечается, что буря нанесла ущерб вертолётам Black Hawk, Apache и CH-47 Chinook.

Вместе с тем точное количество пострадавшей от непогоды техники не раскрывается. Стихия также повредила объекты вертолётной площадки, отметили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, в марте в США в штате Колорадо во время учений потерпел крушение ударный вертолёт AH-64E Apache. В результате ЧП пострадали двое военнослужащих.

В январе у берегов Калифорнии в Тихий океан рухнул вертолёт американских ВМС MH-60R Seahawk. Инцидент произошёл во время учений. Вертолёт разбился в водах залива Сан-Диего. Экипаж в составе шести человек доставили на берег, военные получили травмы.