Москва, 3 августа, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды проведёт лекции и мастер-классы в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Об этом сообщает официальный сайт правительства и мэра столицы.

hmoscow2030. mos.ru

Департамент подготовил для гостей масштабную программу научных, эколого-просветительских и культурных мероприятий. В их числе тематические лекции, спектакли, мастер-классы и многие другие мероприятия. Их спикерами станут учёные, представители бизнеса, знаменитые люди, а также сотрудники ведомства.

«В рамках событийной программы мы совместно с ведущими учеными и деятелями искусства расскажем о главных трендах в сохранении окружающей среды, объясним, какие первые шаги может сделать каждый, чтобы начать вести экологичный образ жизни», — рассказала руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

В воскресенье, 4 августа, в 12:00 в «Лужниках» состоятся литературные чтения для семей с детьми. Их проведёт основательница магазина детских книг и менеджер спецпроектов крупного издательства Анна Таран. Она расскажет, почему полезные экопривычки важно приобретать с детства и как родители могут помочь в этом детям. В 14:00 на этой же площадке научный сотрудник и куратор гербария МГУ имени Ломоносова Алексей Серёгин прочтёт лекцию «Как москвичи создают атлас флоры Москвы». 16 августа в 12:00 в парке «Зарядье» проведут мастер-класс «Как превратить вторсырье в игрушку». Сотрудники экоцентра «Экошкола «Кусково» помогут гостям создать сувениры из вторсырья — бумаги и картона.

Помимо этого, в «Лужниках», «Музеоне» и «Зарядье» можно будет послушать рассказы о диких растениях и животных, которые населяют столицу, и увидеть библиотеку растений Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, в период с 1 по 8 августа в столице проходит форум «Территория будущего. Москва 2030». В ходе него демонстрируют достижения в московской промышленности, здравоохранении, креативных индустриях и других сферах, проводят лекции, мастер-классы, а также многие другие мероприятия.