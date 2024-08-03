Шебекино, Белгородская область, 3 августа, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Два мирных жителя пострадали при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Известия/Павел Волков

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. В результате прилёта боеприпаса ранены два мирных жителя. Мужчина с осколочным ранением лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки доставлены в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков.

Он также сообщил, что после атаки противника повреждения были зафиксированы в шести частных домах и одном многоквартирном доме, а также на одном коммерческом объекте. Помимо этого, посечён один легковой автомобиль, линии газо− и электроснабжения.

Ранее ИА Регнум передавало, что утром 2 августа украинские боевики атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области, пострадали два человека. В Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе по многоквартирному дому был ранен мужчина. Пострадавшего доставили в больницу Белгорода.

В селе Ржевка беспилотник ударил по частному жилому дому. Мужчина получил осколочные ранения лица. Медпомощь ему оказали на месте, от госпитализации пострадавший отказался. В доме пробило кровлю и выбило окна.

В этом же населённом пункте в результате ещё одной атаки БПЛА зафиксировали повреждения кровли одного из домов и гаража. После детонации третьего дрона в гараже начался пожар. Возгорание ликвидировали.

Ночью 2 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников ВСУ. Два украинских БПЛА самолётного типа ликвидировали в Курской области, четыре — в небе над Краснодарским краем.