Москва, 3 августа, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы России заняли значительные территории Украины благодаря активным авиаударам, пишет Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это существенная угроза… так как покровский и торецкий фронты принимают на себя большую долю ежедневных авиационных ударов, наносимых по украинским позициям», — цитирует издание слова представителя нацгвардии Украины Руслана Музычука.

По данным издания, российские военные стремительно продвигаются сразу на нескольких фронтах в восточной части Донбасса. При этом поставки истребителей F-16 вряд ли решат эту проблему, заключило издание.

Как передавало ИА Регнум, ранее Генеральный штаб украинской армии 29 июля вновь признал, что самая напряжённая обстановка сложилась на покровском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Подразделения ВСУ на наиболее сложных участках фронта, в частности в зоне наступления российских войск, испытывают критическую нехватку личного состава.