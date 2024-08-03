Москва, 3 августа, 2024, 13:48 — ИА Регнум. В Москве нашли тигрёнка, которого перевозили в сумке-переноске по столице. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры по Москве.

Прокуратура Москвы. Кадр из видео

По данным ведомства, первый раз животное заметили неравнодушные жители района Раменки в продуктовом магазине. Они отправили сигнал в Межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы.

Как указано в публикации, для того чтобы установить, кто является «хозяином» малыша, правоохранителям понадобилось некоторое время. Они заметили владельца, когда он в очередной раз перевозил тигрёнка. Документов, которые подтверждают законность владения детёнышем хищника, у мужчины не оказалось.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3906348" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Представители ведомства отметили, что Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств приобретения, содержания и перевозки тигрёнка. В ближайшее время его передадут в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Официальный представитель МВД России генерал-майор полиции Ирина Волк в своём Telegram-канале пояснила, что тигрёнок был найден во время проверки одного из автомобилей на Большой Семёновской улице сотрудниками Госавтоинспекции. Она также опубликовала кадры допроса владельца животного, на которых он заявил, что нашёл малыша на улице несколько дней назад.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля жительница Новой Москвы нашла самку ядовитого паука в купленной на рынке клубнике. Она решила оставить животное, так как её сын-школьник увлекается насекомыми и пауками, однако спустя некоторое время самка оставила потомство и погибла.

2 августа комитет ветеринарии Москвы попросил Зюзинский суд запретить жителю района Бутово содержать коз в городе. Ранее в Южном Бутово представители парнокопытных устроили драку на капоте одной из припаркованных машин. Некоторое время животные бодались, а затем осаждавший машину решил всё-таки сдаться.