Москва, 3 августа, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Экспертиза до конца следующей недели установят возможность проживания в частично обрушенном доме в Нижнем Тагиле. Об этом доложил губернатор Свердловской Области Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости

«До конца следующей недели будет выполнена экспертиза по всему дому с тем, чтобы решить судьбу самого строения. Но в любом случае уже верстаются планы по обеспечению граждан постоянным жильём. Создана рабочая группа, выделены необходимые средства из резервного фонда. Поэтому работа выполняется в максимально сжатые сроки», — сообщил представитель Кремля.

Вместе с этим Песков добавил, что пострадавшим продолжает оказываться вся необходимая помощь.

Как передавало ИА Регнум, ранее Куйвашев сообщил, что демонтаж разрушенной части дома в Нижнем Тагиле продлится до трёх дней.

2 августа специалисты МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте частично обрушенного жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области. Однако работы по разбору завалов продолжаются.

Инцидент произошёл утром 1 июля после взрыва, предположительно, газового баллона. В результате него обрушились первый и второй подъезды дома, пострадали 26 человек. Погибли десять человек.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днём траура.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.