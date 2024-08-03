Москва, 3 августа, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин переговорил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, который доложил о ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле, а также об оказании помощи пострадавшим, сообщил 3 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

МЧС России

«Глава региона доложил президенту о работе, которая продолжается, по ликвидации последствий взрыва природного газа в доме в Нижнем Тагиле, а также о планах по решению жилищных проблем граждан, которые в этой связи возникли», — сказал он.

Также представитель Кремля уточнил, что президента интересовало, как оказывается помощь тем, кто пострадал в результате этой аварии.

Глава региона рассказал, что поисково-спасательные работы уже завершены и благодаря слаженной, высокопрофессиональной работе спасателей удалось спасти из-под завалов 16 человек. Кувайшев подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся нужная им помощь, а все необходимые средства выделены.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл утром 1 июля после взрыва, предположительно, газового баллона. В результате него обрушились первый и второй подъезды дома, пострадали 26 человек. На вечер 2 августа официально погибшими числятся десять человек, из них пять детей разного возраста. Поздним вечером 2 августа из-под завалов были извлечены тела ещё двух человек.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днём траура.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Кувайшев ранее сообщал, что выплаты утратившим имущество из-за частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле составят 500 тыс. рублей. Сообщается, что в администрацию муниципалитета уже поступили средства для приобретения квартир для жителей первого, второго и третьего подъездов.