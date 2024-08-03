Харьков, Украина, 3 августа, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Звенья переданных Киеву американских истребителей F-16 уже действуют в небе над Харьковом, сообщает 3 августа украинское издание «Страна».

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel v/Global Look Press

По словам харьковского волонтёра Юрия Сапронова, накануне он три раза слышал необычный звук и едва успел заметить самолёт, двигавшийся очень быстро. Он пояснил, что научился очень хорошо распознавать звуки от применения различных вооружений.

«Уточнил у военных. F-16!» — приводит издание слова волонтёра.

Британская газета Telegraph 31 июля сообщила, что пилоты ВСУ совершили первые вылеты на истребителях F-16. Ранее о прибытии истребителей на Украину сообщало агентство Bloomberg, не уточняя количество самолётов.

Газета The Washington Post информировала, только шесть украинских пилотов обучены управлению F-16. Отмечалось, что это ограничивает ежедневное количество возможных вылетов, кроме того, истребителям F-16 будут угрожать российские зенитно-ракетные комплексы, расположенные у линии фронта.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что поставки F-16 на Украину не изменят ход СВО. Глава государства подчёркивал, что российская армия будет уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад.