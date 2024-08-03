Вашингтон, 3 августа, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Журнал Forbes опубликовал фото основателя мессенджера Telegram Павла Дурова с, как утверждается, тремя его биологическими детьми.

Личная страница Ирины Болгар в соцсетях

В публикации сказано, что проживающая в Швейцарии Ирина Болгар 23 июля обратилась в редакцию Forbes с просьбой исправить в рейтинге предпринимателя количество детей с двух до пяти.

Болгар заявила, что является матерью троих младших детей миллиардера. В подтверждение этому она прислала фотокопии свидетельств о рождении детей, свидетельств о признании Дуровым отцовства и семейную фотографию с дня рождения среднего сына Даниэля, которая была сделана в январе 2020 года в её доме в Женеве.

Женщина утверждает, что познакомилась с Павлом Дуровым летом 2012 года. Спустя полгода они начали жить вместе, а в декабре 2013-го у них родилась дочь Лея. В январе 2016 года в Санкт-Петербурге родился сын Даниэль, а в сентябре 2017-го — Давид.

Сообщается, что Ирина Болгар родилась в Ленинграде в августе 1980 года, по образованию она юрист, на данный момент занимается гражданским правом. В разговоре с журналом Болгар рассказала, что последние несколько лет они с Павлом Дуровым не живут вместе. В 2019 году женщина с детьми переехала в Латвию, а в 2020-м начала жить в Швейцарии.

30 июля Дуров опубликовал пост, в котором сообщил, что у него есть более 100 биологических детей в 12 странах. Он также поделился, что 15 лет назад один из его друзей попросил помочь завести ребёнка, сдав сперму в клинике. Кроме того, предприниматель написал, что откроет свой ДНК-код, чтобы его биологические дети могли легче находить друг друга.