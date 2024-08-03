Москва, 3 августа, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Россия в 2024 году вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения. Об этом свидетельствует анализ данных стран «Большой двадцатки» (G20), составленный «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Так, самая скромная суверенная задолженность оказалась у Индии — 1316 долларов на человека и Индонезии с 1747 долларами. Россия замкнула тройку с показателем в 2076 долларов по итогам первого полугодия 2024 года.

Самая большая суверенная задолженность зафиксирована в США — 104,5 тысячи долларов на человека. Также в лидерах японцы с 70,4 тысячи долларов. Великобритания и Италия накопили долгов на 51,6 и 51,9 тысячи долларов на человека соответственно. Меньше всего из стран «Большой семёрки» задолженность у Канады — довольно умеренные для этой группы 25,3 тысячи долларов.

В среднем уровень долга центрального правительства на душу населения среди стран G20 составляет 23,6 тысячи долларов.

Как передавало ИА Регнум, государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 35 трлн долларов. Согласно прогнозу бюджетного управления Конгресса США, госдолг в 2034 году превысит 50 трлн долларов, что составит более 122% от ВВП страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила в связи с этим, что банкротство США в сочетании с явным упадком Европы превращает разговоры о западничестве как основе российского курса в гротеск. А посол России в США Анатолий Антонов рекомендовал администрации Белого дома подумать о государственном долге, а не сжигать колоссальные средства в конфликте на Украине.

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб 1 июля заявил ИА Регнум, что в мире сложилась патовая ситуация с госдолгом США. Эксперт уточнил, что правление президента США Джо Байдена привело к тому, что государственный долг достиг беспрецедентной величины и продолжает расти на фоне рецессии и ухудшения всех остальных макроэкономических показателей.