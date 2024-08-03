Москва, 3 августа, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама То Лама с избранием генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

LUONG THAI LINH/EPA/ТАСС Президент Вьетнама То Лам

«Уважаемый товарищ То Лам, примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания генеральным секретарём центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама», — говорится в телеграмме.

Как отметил российский лидер, итоги пленума ЦК Компартии Вьетнама в полной мере подтвердили высокий политический авторитет То Лама и стали свидетельством признания его заслуг в обеспечении социально-экономического развития страны и продвижении её позиций на мировой арене.

Вместе с этим Путин высоко оценил усилия То Лама по укреплению отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом.

«Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Вьетнама, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — добавил президент РФ.

В заключение Путин пожелал То Ламу успехов в партийной и государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня Путин прибыл во Вьетнам. Предполагалось подписание более 20 документов. Путин принял участие в двусторонних переговорах с президентом Вьетнама То Ламом. По их итогам лидеры подписали ряд документов, в том числе приняли заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. То Лам также отметил, что Россия и Вьетнам будут наращивать оборонное сотрудничество.

Кроме того, российская и вьетнамская стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области высшего образования, а также договорились о значительном углублении связей в области энергетики.

Позже на встрече с премьер-министром вьетнамского правительства Фам Минь Чинем российский лидер подчеркнул, что Вьетнам является для России одним из самых надёжных партнёров.