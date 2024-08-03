Москва, 3 августа, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Портал «Город знаний» запустил квест по восьми усадьбам, расположенным в Басманном районе. Об этом сообщает официальный сайт правительства и мэра столицы.

(сс) Sigwald Дом Стахеева

В публикации указано, что новый городской квест «Яков Брюс: в поисках утерянной книги», который посвящён русскому государственному деятелю, военачальнику и сподвижнику Петра I, проходит в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы». Прогулка-игра основана на исторических фактах и событиях. В рамках неё задействованы дом Мухиных, особняк Стахеева, имение Голицыных на Старой Басманной улице, а также несколько других мест.

В сообщении уточнили, что для участия в квесте понадобится смартфон. Его можно пройти за несколько дней, так как время и количество попыток при выполнении заданий не ограничивается. Желающие могут играть как одни, так и в команде.

«Принять в нем участие можно до 15 сентября. Горожане, которые пройдут всю прогулку-игру, получат брендированные подарки», — отметили в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, фестиваль «Усадьбы Москвы» проходит на 40 площадках столицы. В рамках него организованы пикники, мастер-классы, концерты, лекции и многие другие мероприятия.