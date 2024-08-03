Москва, 3 августа, 2024, 12:29 — ИА Регнум. В Москве на площади Революции в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» откроется универмаг российских дизайнеров. Об этом сообщает официальный сайт правительства и мэра столицы.

М. Денисов. Mos.ru

В четверг, 8 августа, в лаундж-зоне форума-фестиваля на площади Революции состоится открытие универмага, на котором в 19:30 в окружении более чем 1,5 тысячи растений пройдёт модный показ «Лето». Дефиле также украсят необычные напольные светильники, которые выполнены в виде минималистичных белых торшеров. В шоуруме будут представлены одежда и аксессуары ведущих российских брендов.

Как отметил продюсер проекта и дизайнер Артём Кривда, участниками станут более 20 дизайнеров страны, начиная от самых именитых и заканчивая новичками отечественной индустрии моды.

Как указано в публикации, в завершение торжественного открытия универмага состоится выступление певицы Ольги Серябкиной, которое смогут посетить все желающие.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 по 8 августа в Москве проходит форум «Территория будущего. Москва 2030». В рамках него гостям мероприятия демонстрируют достижения в московской промышленности, здравоохранении, креативных индустриях и других сферах.